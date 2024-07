Stadi di proprietà ecco qual è la situazione per Lazio e Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – "I lavori per la realizzazione delloo dellastanno andando avanti a pieno regime”, mentre lasta mostrando un interesse sempre più concreto per il Flaminio. A parlarne è stato il sindaco Roberto Gualtieri, intervistato da SkyTg24. “Lasta realizzando tutti i carotaggi e i sondaggi archeologici necessari – ha fatto sapere il primo cittadino – E i contatti con l'amministrazione per definire la traduzione operativa delle prescrizioni che furono date sono in corso”. Manca tuttavia ancora un progetto vero e proprio, ma Gualtieri si è detto “fiducioso” che ciò accadrà: “Mi aspetto che questo lavoro sia il segno di un forte impegno e che tutto sfoci nella presentazione ufficiale del progetto definitivo che serve alla società per partire con i cantieri".