Qualiano operatori ecologici licenziati | FILAS diffida Multiservizi ad indire un concorso pubblico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo la riunione presso la casa Comunale di, non è accaduto nulla: glisono ancora senza lavoro. Dopo la riunione presso la Casa Comunale dialla quale parteciparono il Sindaco di, il Sindacatoe i Consiglieri di Maggioranza ed Opposizione, nulla è accaduto per gli otto. Oggi, l’organizzazione sindacale hato il Comune die lasrl adunper assumere il giusto personale per offrire un servizio ottimale alla città. Si legge nella– in allegato – che il “dovrà tener conto delle clausole sociali previste dalle normative di Leggi in materia oltre ad attingere una quota di lavoratori come da L.R.C.