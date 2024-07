Puntando su colori discreti e allure minimale questi capi sensuali vivono una nuova stagione sofisticata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono dueche rappresentano altrettanti grandi trend dellaestiva e che popolano gli outfit soprattutto delle giovanissime. Stiamo parlando di crop top e pinocchietti che, solitamente, siamo abituati a collegare a uno stile casual e informale. Ma non è sempre così. Esiste più di un modo per renderli eleganti e raffinati. Facendo attenzione ai dettagli e agli abbinamenti cromatici. Un esempio perfetto di quanto stiamo facendo arriva dalla sfilata primavera estate 2024 del brand 3.1 Phillip Lim. In passerella la combo crop top e pinocchietti si è fatta notare per i materiali inaspettati, per un palette discreta e per l’accostamento ad accessori sofisticati. Tutto questo mantenendo però un tono di semplicità che rende il look facile da replicare.