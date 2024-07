La partenopea Abc International ristruttura le cabine degli aerei di Electra Airways

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 23 luglio 2024) Questo progetto segue una precedente collaborazione nel 2023 con, in cui l’azienda napoletana ABClavorato su una modifica dell’Emergency Equipment Layout Napoli. L’aziendaAviation Business Consultantsha completato con successo un importante progetto di miglioramentointerni di due aeromobili A320 della compagni aerea, progettando, certificando e producendo diversi elementi della cabina. Loghi, kit di tende e di tappeti, A4 folders per display informative / pubblicitari e Kit di targhette interne. Questi i componenti del progetto portato a termine dall’azienda napoletana Abcche che offre servizi di certificazione e modifica agli operatori del settore aeronautico come compagnie aeree, compagnie di leasing, MRO e OEM dal 2009.