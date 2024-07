Katy Perry presenta il secondo singolo del nuovo album | i video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo il debutto tutt’altro che entusiasmante di Woman’s World e le polemiche annesse per il coinvolgimento di Dr Luke,è pronta a voltare pagina al volo e passare ad un. La popstar americana lo scorso weekend era a Barcellona e a sorpresa si èta in un locale dove si è scatenata sulle note di Lifetimes: “Questa è la mia nuova canzone. Ho girato ilqui a Barcellona!“. Il pezzo è forte, super catchy, certamente non innovativo, ma più potente di Woman’s World. Chiunque sia stato a non sceglierlo come primodi 143 ha fatto un errore.riuscirà a risollevare questa era dopo il mancato successo di Woman’s World?releases new preview of “Lifetimes”, a song from her“143”.