Ice Cream Nails le unghie gelato vincono questa estate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Iceè la tendenzapiù golosa che vi accompagnerà per tutta l’: ecco alcuni consigli per realizzarla a casa. Il trend manicure dell’2024 punta alla golosità. Il cibo torna ancora una volta ad ispirare la nail art e qual è uno dei comfort food per eccellenza della stagione più calda dell’anno? Virali su TikTok, le Icediventano protagoniste della bella stagione, per la loro fantasia coloratissima e soprattutto appetibile, che rende la proposta ancor più gioiosa e giocosa. Crediti: Envato Elements – VelvetMagAnche se negli ultimi mesi la manicure hea puntato soprattutto a tendenze fiabesche, spaziando dal Mermaidcore (che continua ad essere ancora tra i predominanti) fino al tocco fatato, l’richiede una scelta più colorata e soprattutto golosa. Leeffettosono facili da realizzare, colorate e glam.