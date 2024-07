Genere non binario la decisione della Consulta e il diritto inviolabile alla personalità Ma deve intervenire il legislatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Non sentirsi né uomo, né donna e di fatto non aver nessuna collocazione. Eppure essere riconosciuto/a in una identità “altra” non è solo una esigenza personale ma anche unche va riconosciuto sia per il rispettodignità sociale che per la tutelasalute, senza dimenticare il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3Costituzione e quello(articolo 2). Ci sono questi principibasesull’attribuzione delnonche – pur non ammettendo il ricorso di una persona trasgender – ha posto una nuova delicatissima questione al: quello diper disciplinare ilaltro.