Dea nuova offerta per O’Riley | è l’alternativa a Koopmeiners

(Di martedì 23 luglio 2024) All’Atalanta manca solo la ciliegina sulla torta, dopo un mercato rapido ed efficace. Rapido perché la dirigenza ha chiuso la pratica dei nuovi acquisti, il difensore Ben Godfrey e la punta Niccolò Zaniolo, oltre al jolly di centrocampo Ibrahim Sulemana, a tempo di record, in modo da avere i giocatori presenti già nel primo giorno di ritiro, o nel giro di pochi giorni, per agevolare il lavoro del tecnico Gasperini. Mercato efficace, quello nerazzurro, in entrata, con questi tre innesti di qualità, e essenziale in uscita, nel senso che della squadra che ha giocato e fatto bene lo scorso anno ha salutato soltanto il laterale Holm, non riscattato per scelta tecnica, oltre a calciatori fuori dalle rotazioni, come Adopo e Palomino.