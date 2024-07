Darderi-Mensik in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Lucianosfiderà Jakubnel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città croata. Prosegue ilfantastico di, che continua a vincere match sul rosso e può seriamente ambire ad essere testa di serie allo US Open. Tutto facile all’esordio acontro il beniamino di casa Ajdukovic e partirà favorito anche contro un altro giovane interessante come il ceco, capace di estromettere al debutto il campione in carica Popyrin. I due non si sono mai affrontati in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 24 luglio, come terzo match sul Goran Ivanisevic Stadion, cond’inizio fissato alle 21:00. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).