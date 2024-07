Chiuso tratto della tangenziale est di Roma per caduta calcinacci

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) CRONACA DI– Nessun ferito, ma traffico in tilt da via Passamonti a piazza Gondar Questa mattina, unest diè statoal traffico a causadi alcuni. L’intervento degli agentipolizia locale ha reso necessaria la chiusura delcompreso tra via Passamonti e piazza Gondar, all’altezza del ponte delle Valli. Non sono stati registrati feriti, ma l’evento ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza. I controlli effettuati dalla società responsabilesorveglianza e monitoraggio dei ponti del Dipartimento dei Lavori Pubblici diCapitale hanno escluso problemi statici alle strutture.