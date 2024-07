Chi è Gianluca il fratello di Gianmarco Tamberi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 luglio 2024) Quando pensiamo al salto in alto, il nome diemerge immediatamente, grazie ai suoi straordinari successi e alla sua tenacia. Ma dietro ogni grande campione, c’è spesso una rete di supporto fondamentale. In questo caso, uno dei pilastri è il, il cui sostegno incondizionato ha giocato un ruolo chiave nella carriera di. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Chi è, classe 1990, è un atleta, attore e modello originario di Offagna in provincia di Ancona. Proprio come ilminore, che non vediamo l’ora di rivedere alle Olimpiadi di Parigi, la sua infanzia è stata segnata da una forte passione per lo sport ereditata dalla madre Sabrina Piastrellini e dal padre Marco, anche lui atleta di successo e suo allenatore fino al 2012.