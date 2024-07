Zielinski tirato a lucido oggi in mostra! E l’Inter studia una variante ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)l’osservato speciale in Inter-Pergolettese, seconda amichevole del precampionato nerazzurro, è Piotr. Il polacco è già in buone condizioni. OSSERVATO SPECIALE – Dopo Taremi,tocca a. Lo scrive il Corriere dello Sport, che si auspica un polacco in grande spolvero contro la Pergolettese, squadra militante in Serie C. I nerazzurri, dopo aver sfidato e battuto il Lugano 3-2 grazie ad un super Mehdi Taremi (due gol e un assist), si apprestano proprioa giocare contro la formazione di Giovanni Mussa. La partita, senza spettatori, potrà essere vista però dai tifosi in streaming. L’osservato speciale in casa nerazzurra è sicuramente il polacco ex Napoli.