Zielinski buona la prima | 45? e cambio in Inter-Pergolettese

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) È in corso in questi minuti il secondo tempo di, secondo test precampionato per i nerazzurri.uscita anche per il neoarrivato Piotr, che ha lasciato il campo dopo 45 minuti.LA– Unasgambata per Piotrin, che si sta svolgendo proprio in questi minuti. Il polacco è anche andato vicino al gol al 41?, con un rasoterra dal limite che si è spento di poco a lato del palo sinistro della porta difesa da Raimondi. Al termine dellafrazione di gioco, Simone Inzaghi ha deciso di far accomodare in panchina il centrocampista, che ha lasciato il posto alvera Thomas Berenbruch.