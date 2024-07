Pallanuoto femminile calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Setterosa alledisarà inserito nel Girone B e, dopo aver osservato il turno di riposo sabato 27 luglio, esordirà lunedì 29 contro la Francia, per poi affrontare mercoledì 31 gli Stati Uniti, venerdì 2 agosto la Grecia e domenica 4 la Spagna. Martedì 6 quarti di finale, giovedì 8 semifinali e sabato 10 finali. Il CT Carlo Silipo avrà a disposizione per i Giochi una rosa di 13 atlete, senza riserve. Sono 11 le debuttanti ai Giochi (Setterosa assente a Tokyo 2020): Roberta Bianconi era presente a Londra 2012 e Rio 2016, Chiara Tabani solo a Rio 2016, quando il Setterosa fu d’argento. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250).