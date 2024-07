L’Empoli di D’Aversa è un cantiere aperto I pilastri? Muro in difesa e attacchi sulle fasce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) C’è ancora tanto da lavorare. Ma questo in casa Empoli lo sanno. D’altra parte la squadra è unsia a livello di rosa, dovrà essere completata durante il mercato, che di assimilazione delle idee di un nuovo allenatore, che solo da due settimane sta lavorando con un gruppo totalmente rivoluzionato rispetto alla passata stagione. Di sicuro, però, ciò non spaventa una società e un ambiente che sono da sempre abituati a conquistarsi passo dopo passo i propri traguardi, a suon di sudore e voglia di lottare fino alla fine. Il test di sabato contro l’Ingolstadt 04 (serie C tedesca), ha ribadito che manca ancora qualcosa davanti, soprattutto in termini di finalizzazione. A livello di produzione, infatti, qualcosa di buono si è intravisto, soprattutto nel primo tempo quando la squadra è arrivata con maggior facilità sulla trequarti avversaria.