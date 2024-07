La Misericordia compie 436 anni E inaugura undici nuove ambulanze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tradizionale festa della fondazione per ladi Prato, che436a servizio della popolazione. Era il 22 luglio del 1588 quando un gruppo di trenta pellegrini, rientrati a Prato dopo un pellegrinaggio al santuario di Loreto, decise di dar vita ad una associazione di carità che fosse d’aiuto a malati ed infermi. Fu il primo nucleo di quella che poi sarebbe diventata l’Arciconfraternita delladi Prato, che oggi contata oltre cinquantamila soci e tantissimi confratelli e consorelle. Ogni 22 luglio l’oratorio dellain via Convenevole è aperto per la preghiera e la venerazione del crocifisso che i trenta pellegrini portarono a Prato da Loreto nel 1588.