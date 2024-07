Italia-Spagna U19 in tv | data orario canale e streaming semifinale Europei Under 19

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sarà trauna delle semifinali degli19. Gli azzurrini, primi del girone A nonostante la sconfitta con l’Ucraina, scenderanno in campo contro le Furie Rosse alle 15:00 di giovedì 25 luglio nella cornice del National Football Stadium a Windsor Park di Belfast. Nell’ultimo match del girone B, infatti,e Francia hanno pareggiato 2-2 con i Bleus che si sono presi il primo posto del raggruppamento e la sfida all’Ucraina. Nell’altro match è arrivato un 3-3 fra Turchia e Danimarca: turchi terzi e allo spareggio per il Mondiale con la Norvegia. Per la nazionale di Bernardo Corradi si apre un impegno difficile. Laè stata l’avversaria dello scorso anno e gli azzurrini riuscirono ad imporsi per 3-2 con i gol di Volpato, Pisilli e Lipani.