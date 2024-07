Incontro Figc-Leghe per la riforma elettorale | nessun accordo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le richieste della Serie A (quota del 50% dei pesi elettorali per leprofessionistiche e il diritto d’intesa) si possono ottenere solo attraverso una modifica dello statuto. Il presidente dellaGabriele Gravina, quindi, ha scelto la strada del confronto assembleare, chiedendo di portare in Consiglio federale la proposta di discutere in assemblea le modifiche. È quanto emerge dal tavolo tenuto traper discutere la rimodulazione dei pesi elettorali tra le parti. Il tema della modifica verrà portato al Consiglio federale di lunedì 29 luglio. Per questo motivo, potrebbe anche slittare l’Assemblea Elettiva del 4 novembre.per laSportFace.