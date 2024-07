Giuffredi | Di Lorenzo è rimasto a Napoli per Conte a Firenze non ha giocato perché era collassato per lo stress

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’agente Marioha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Giovanni Die la sua permanenza a: «Voglio fare chiarezza ai tifosi. Il tifoso purtroppo legge i giornali e sente ciò che si dice in tv, ma spesso non sa ciò che accade realmente. Giovanni è il capitano del, non sarà mai uguale agli altri capitani del mondo. Sono stati due mesi intensi. Dopo lo scudetto, si è ritrovato di fronte a cambiamenti radicali: tre allenatori diversi, un cambio dirigenziale e il nuovo ds Meluso. Lo scorso anno Diha vissuto momenti molto difficili, ma con la squadra ha sempre pensato che a un certo punto avrebbero rimesso ilin corsa; passava tempo, ma le cose peggioravano. Tutto ciò ha creato un senso di frustrazione nel ragazzo, si sentiva inerme a fronte della realtà delle cose.