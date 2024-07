Calcio Serie D Pianese alla seconda settimana di ritiro Giovedì test con la Primavera dell’Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Inizierà oggi, per la, ladi: al Comunale di Piancastagnaio, la squadra di Prosperi tornerà oggi a mettere benzina nelle gambe, in vista dello start del primo impegno ufficiale della nuova stagione. Le zebrette saranno impegnate in un allenamento pomeridiano per riprendere l’attività fisica, mentre gli altri giorni sosteranno doppie sedute. Fissate anche le prime amichevoli stagionali:, con fischio di inizio alle 18,45 a Chianciano Terme i bianconeri affronteranno la, domenica prossima, 28 luglio, incroceranno i tacchetti con un’altra neopromossa inC, il Trapani, al campo di Lubriano. Continua a lavorare anche il direttore sportivo bianconero Francesco Cangi, impegnato nella costruzione dell’organico a cui affidare il destino della prossima stagione, obiettivo salvezza.