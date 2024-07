Vespe vipere zecche e meduse ecco quando è urgente andare in ospedale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 luglio 2024) In estate ci troviamo spesso a fare i conti anche con il pericolo di punture e allergie:bisognainL’estate invita all’avventura e alla scoperta della natura in tutta la sua bellezza ma anche nei suoi aspetti più insidiosi. Tra pungiglioni, morsi e contatti con specie marine o terrestri potenzialmente pericolose, è fondamentale sapereun incontro sfortunato richieda una corsa ino possa essere gestito con minor preoccupazione.bisognaindopo una puntura?- Ansa-Notizie.comIl Centro antiveleni dell’Aoui Verona mette in guardia soprattutto chi sa di essere allergico a imenotteri come api,e calabroni. In questi casi, la reazione può essere estremamente rapida e grave, portando a shock anafilattico. Edema alle labbra e alla lingua o difficoltà respiratorie sono segnali di allarme che non devono essere sottovalutati.