Torna Prospettiva Dante Il festival dedicato al Poeta nel cuore di Ravenna

(Di domenica 21 luglio 2024) Avvicinareai giovani senza perdere di vista un suo messaggio forte: quest’anno- XIIIa edizione dell’unicointeramentealpromosso adalla Fondazione Cassa di Risparmio dicon la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca di Firenzedall’11 al 15 settembre – mette al centro dell’attenzione il XXX° canto del Paradiso: Beatrice annuncia ache sono finalmente ascesi all’Empireo e lo fa con uno dei versi più noti della Commedia: "luce intellettüal, piena d’amore", che quest’anno dà il titolo al. E, come ha spiegato ieri in conferenza stampa Domenico De Martino, ideatore e direttore artistico di, "la tesi chevuole sostenere è che la ricerca intellettuale e la partecipazione affettiva al mondo sono la strada per raggiungere la letizia e la felicità.