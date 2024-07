Perché Norris ha lasciato passare Piastri | ordine di scuderia in McLaren e favore indiretto a Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Epilogo thrilling a Budapest in occasione del Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno., con una strategia per certi versi incomprensibile e a dir poco controversa, si è complicata la vita da sola mettendo i piloti in una situazione di assoluto imbarazzo e rischiando di compromettere forse definitivamente i rapporti all’interno del team. In realtà la doppietta odierna all’Hungaroring non è mai stata realmente in discussione dopo i primi giri, grazie ad un passo superiore rispetto alla concorrenza e all’enorme vantaggio della posizione in pista su un circuito in cui i sorpassi sono molto complicati. Oscarsi era guadagnato con le proprie forze la prima vittoria in F1, superando in partenza il pole-man Landoe facendo anche il vuoto con un fantastico stint d’apertura su gomma media.