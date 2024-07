Morto Massimo Brunetti Tastierista Storico dei Camaleonti | Lutto nella Musica Italiana

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 21 luglio 2024) Pescara - Il mondo dellapiange la scomparsa didella band dei, deceduto all'età di 69 anni a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto. L'artista, originario di Pescara e residentecittà adriatica, è stato una figura fondamentalestoria della band, in particolare dal 1990, anno del suo ingresso nel gruppo. I funerali disi terranno lunedì 22 luglio alle ore 17chiesa dei Santi Angeli Custodi di Pescara, dove la comunitàle e non solo si radunerà per dargli l'ultimo saluto. Il capoluogo abruzzese e l'intera regione perdono un artista che ha segnato un'epoca non solo deima delladegli anni '60. Il dolore per la sua scomparsa si è manifestato sui social, con numerosi messaggi di cordoglio.