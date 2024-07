Marseglia Alessiani e Bonciolini all’Intercomunale Monsummano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Le operazioni di mercato in entrata dell’Intercomunaleproseguono, con una serie di colpi di sicuro valore. Gli amaranto annunciano infatti gli acquisti di Massimo, Federicoed Andrea. Massimoè un centrocampista classe 2005, che nella passata stagione ha giocato per il Valdinievole Montecatini, mettendo a referto 12 presenze ed andando in gol una volta, nella gara di Coppa Italia giocata col Signa. Federicoè un difensore classe 1999, lo scorso anche anche lui al Valdinievole Montecatini. Per Boncilioni, giovane portiere classe 2000, è un vero e proprio ritorno a casa, avendo già vinto un campionato Juniores con addosso la casacca dell’Intercomunale, nel lontano 2019. Il diesse Fanucci ha fin qui costruito una squadra di ottimo livello, pronta ad essere guidata dal neo allenatore Iacopo Fanucchi.