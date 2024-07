Il populismo di Trump risposta alla crisi o una minaccia? L’opinione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) Come il circo è sopravvissuto a Lidia Togni, così ilismo sopravviverà a Donald. Ma lo spettacolo al quale abbiamo assistito in questi giorni, con la convention repubblicana a Milwaukee, non può ridurre l’America a un grande circo, con l’eroe del wrestling che fa prorompere incontrollabile la forza primitiva del capo e dei suoi. L’America non è questo, ma come ognuno di noi cambia, anche l’America può cambiare e ridursi a questa dolorosa rappresentazione di sé. Tutto sommato, a mio avviso, la corsa dei grandi donatori sul carro di “The Donald” dimostra che il vero conflitto è un altro: le grandi corporation hanno ormai bilanci che se ne infischiano dei bilanci statali. La grande sfida sta evolvendo sempre più chiaramente a loro favore e a sfavore degli Stati. Che spazio hanno gli Stati, la mano pubblica, nel controllo o nel governo dell’Intelligenza Artificiale? Nessuno.