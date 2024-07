F1 George Russell | Fatichiamo in queste condizioni ma ci sono lati positivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Un weekend davvero complesso per. Il pilota britannico si è infatti dovuto accontentare soltanto dell’ottava piazza in occasione del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 andato in scena presso il circuito dell’Hungaroring. Una prestazione viziata dalla posizione di partenza. Il pilota della Mercedes è infatti dovuto partire dalla nona fila, fattore che ha certamente complicato, e non poco, le sue possibilità di risalita. Una volta raggiunta la zona mista, il britannico ha dichiarato: “Congratulazioni ad Oscar per la sua vittoria – ha detto-. La McLaren è stata davvero forte e lui ha guidato davvero bene, quindi è meritata. Sapevamo, dopo i problemi di ieri in qualifica, che probabilmente oggi avremmo puntato al meglio possibile.