Conte stregato da un calciatore in ritiro | I dettagli

(Di domenica 21 luglio 2024) Napoli, colpo di scena nel: un attaccante conquista. Il Mattino svela i retroscena e le possibili conseguenze sul mercato azzurro. Cheddira conquista: le rivelazioni de Il Mattino Antoniopotrebbe aver trovato un’inaspettata risorsa offensiva neldel Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico pugliese sarebbe rimasto particolarmente colpito dalle prestazioni di Walid Cheddira, aprendo nuovi scenari per il reparto avanzato azzurro. Il quotidiano napoletano svela un retroscena significativo daldel Napoli: “Il tempo chesi è preso per capire chi va via: perché qui inè rimasto assai impressionato da Cheddira. Il Napoli attende la cessione di Victor Osimhen per affondare il colpo per Romelu Lukaku, pupillo di”.