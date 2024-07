Stefano De Martino in tilt per Arianna Meloni Floppa nuovo ufficio stampa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 luglio 2024)Deè pronto a prendere il centro della scena televisiva con una serie di progetti che lo vedranno protagonista su Rai1 e Rai2 nella prossima stagione. Con un contratto esclusivo di quattro anni, il conduttore e showman si prepara a un debutto importante e a nuove sfide, ma non mancano le polemiche e le curiosità che accompagnano il suo cammino. Il primo grande appuntamento perDesarà il ritorno di Affari Tuoi su Rai1 dal 2 settembre 2024, il celebre game show condotto fino allo scorso anno e riportato al grandissimo successo da Amadeus (ora a Discovery). Questo debutto rappresenta un'importante opportunità per l'ex marito di Belen Rodriguez di mostrare il suo talento in un contesto di grande visibilità e di ampliare la sua già consolidata carriera nel panorama televisivo.