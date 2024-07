Prato picchia la compagna incinta e la minaccia con un tombino | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Ha aggredito landola con calci e pugni, poi l’hata con un. Per questo un 19enne è statodalla polizia, in flagranza, per il reato di maltrattamenti in famiglia continuati. L'uomo, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver aggredito laper strada percuotendola con calci e pugni, si è allontanato, spiegano gli investigatori in una nota, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, dopo essere stata medicata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi per le contusioni e ferite subite, ha trovato riparo nella casa di una sua familiare, lontana dal compagno. Tuttavia qualche ora dopo l’aggressione in strada il 19enne si è presentato alla porta e ha cominciato are lei e la sua famiglia, in modo aggressivo, tenendo in mano un