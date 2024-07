Palla a spicchi e birra in compagnia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Grande successo per la prima edizione di Slam Valentino, torneo di basket tre contro tre organizzato dalla Pro Loco di San Valentino di Castellarano, come occasione di ritrovo in diverse sere per giovani e appassionati di basket in cerca di fresco,e un buon drink. Il torneo si è svolto in quattro serate e ha visto otto formazioni darsi battaglia sel rettangolo di gioco. Nella finalissima, il team "C’è da spostare una macchina" (foto) ha avuto la meglio sugli "Orlando tragic" con il punteggio finale di 37 a 29. Nella serata conclusiva, si è anche svolta la gara di tiro da tre punti che vedeva, come partecipanti, un giocatore per squadra: il vincitore è stato Matteo Ferrari (foto sopra) della squadra "Nu Eter". Da vero torneo estivo Minors, però la serata principale è stata ieri con il terzo tempo.