Matrimonio Chiesa-Lucia Bramani lo juventino si è sposato | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ andato in scena ildi Federico, attaccante della Juventus in primo piano sul calciomercato. Il ‘’ con il club bianconero è destinato ad interrompersi nelle prossime settimane: l’attaccante della nazionale italiana non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Thiago Motta e si preannuncia un testa a testa tra Napoli e Roma. Oggi, sabato 20 luglio, Federicosono diventati marito e moglie. Il calciatore della Juventus aveva fatto la proposta lo scorso dicembre, a Venezia. La cerimonia è andata in scena a Grosseto, al Duomo di San Lorenzo. Presenti i calciatori della Juventus e personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco laGALLERY con le immagini. L'articolo, losi èCalcioWeb.