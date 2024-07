Tour de France Pogacar distrugge tutti a Isola 2000 | Vingegaard ed Evenepoel a quasi 2 minuti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Era la sua tappa, quella più attesa, sulla salita didove si era allenato nell’ultimo periodo prima di iniziare la Grande Boucle. Era il grande favorito Tadeje non poteva fallire l’appuntamento con l’ennesima vittoria: lo sloveno in Maglia Gialla domina anche la diciannovesima frazione delde, trovando la quarta affermazione parziale endo ancor di più gli avversari. Salvo disastri, il trionfo finale è già suo. Pronti, via e subito attacchi in gruppo, con diversi corridori in difficoltà sul Col de Vars.