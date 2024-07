Temptation Island 12 anche Fedez si sbilancia su Lino Giuliano | il commento inaspettato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha seguitodel 18 Luglio 2024 e non ha potuto fare a meno di commentare. Il cantante ha condiviso un video sui social in cui ha mostrato un dolce nel suo piatto mentre in TV seguiva le vicende del programma condotto da Filippo Bisciglia, e in particolare il momento del falò di confronto trae Alessia Pascarella. Scopriamo cosa ha detto Federico Lucia sul ragazzo napoletano. Puntata Temptataion18 Luglio 2024:commentaFederico Lucia (conosciuto da tutti col nome d’arte) ha fatto una battutta piuttosto simpatica su