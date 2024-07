Renzi cambia idea e tenta l’abbraccio mortale a Schlein | Alleanza a sinistra unica alternativa a Meloni Da noi nessun veto sui 5 stelle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un’con Giuseppe Conte ed Elly? “Non solo è possibile, ma è anche l’per evitare che ci teniamo per lustri Giorgiacon sorelle, cognati e compagnia cantante. La maggioranza è divisa su tutto, però sta insieme grazie al potere. L’è semplice: subire o reagire. Per reagire va costruita l’, dichiarando chiusa la stagione dei veti“. In un’intervista al Corriere, Matteospariglia le carte come suo uso: prendendo le mosse dalla foto abbracciato alla segretaria dem sul campo di calcio (“avevamo fatto una grande azione”), l’ex premier parla di “un nuovo rapporto” con il tanto vituperato ex partito e apre persino ai nemici storici dei 5, demonizzati per anni come il male assoluto. “Forte del successo alle Europee, il Pd diha detto: “Vogliamo costruire l’e per farlo non mettiamo veti”.