Pagamenti accettati da Amazon | come funzionano quelli a rate e in contanti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fin dalla sua nascita, avvenuta oramai 20 anni fa,è diventato sinonimo di shopping online. Inizialmente, l’azienda era una libreria online ma poi, con il tempo, è cresciuta fino a diventare la piattaforma e-commerce più grande del mondo. Il segreto di tale successo è l’innovazione continua e la capacità di adattarsi alle esigenze dei consumatori grazie anche all’introduzione di nuovi metodi di pagamento. È possibile infatti pagare non solo con le tradizionali carte di credito e debito ma anche ae in. In questo modo l’azienda è riuscita ad attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato. Ecco allorainPrime: cos’è e quanto costa Lanciato nel lontano 2005,Prime è il servizio di abbonamento premium offerto da