Morbius il mea culpa del regista | Non hanno fatto bene a scegliere me

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo tutte le critiche e le prese in giro sul film, ildel cinecomic con Jared Leto ha ammesso le sue colpeè tristemente noto per essere stato additato come uno dei cinecomic peggiori di sempre già all'indomani dell'uscita nel 2022. Non solo il film non ha avuto successo al box-office, ma è stato anche massacrato dalla critica, finendo per ottenere un punteggio del 15% su Rotten Tomatoes. In una nuova intervista concessa a Deadline, ilDaniel Espinosa ha commentato il suo operato dietro la macchina da presa, ammettendo di essersi reso conto di non essere stato adatto a quel progetto, in quanto è un tipo di persona che cerca di portare molte idee nei progetti a cui lavora. Con