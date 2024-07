Mio figlio con K?vanç Tatl?tu? è una storia vera? Di cosa parla

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il film turco Mio(titolo originale Hadi Be O?lum) è diretto da Bora Egemen. La pellicola del 2018 vede protagonista l’attore turco K?vanç Tatl?tu?. Quest’ultimo è un volto di alcune delle serie TV più amate dal pubblico di Canale 5. In particolare, è protagonista delle serie The Family (attualmente in onda in Italia), La ragazza e l’ufficiale e Brave and Beautiful. Questa volta il pubblico lo ritrova al centro della trama di un film emozionante, nel ruolo di un pescatore, padre di un bambino che ha delle difficoltà di comunicazione. L’uomo, che si dedica completamente al, tenta di creare un legame con lui, sebbene quest’ultimo sia incapace di avere reazioni particolari, ridere e giocare.