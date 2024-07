Liberazione 80 anni dopo La Martinella torna a suonare E’ la prima volta di una sindaca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Generosamente e tenacemente nelle operazioni militari che ne assicurarono la, prodigò se stessa in ogni forma: resistendo impavida al prolungato, rabbioso bombardamento germanico, mutilata nelle persone e nelle insigni opere d’arte. Combattendo valorosa l’insidia dei franchi tiratori e dei soldati germanici. Contribuendo con ogni forza alla Resistenza e all’insurrezione: nel centro, sulle rive dell’Arno e del Mugnone, a Careggi, a Cercina e dovunque; donava il sangue dei suoi figli copiosamente perché un libero popolo potesse nuovamente esprimere se stesso in una libera nazione". È racchiuso in queste parole (la motivazione con cui il 10 agosto 1945 è stata conferita la Medaglia d’oro al valor militare alla città) il significato profondo dell’11 agosto 1944, data che sta a fondamento dell’anima e dell’identità della nostra città.