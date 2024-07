In arrivo il primo figlio con Pierpaolo Pretelli

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 19 luglio 2024) Annuncio gioioso sui social media Giulia Salemi ehanno annunciato di aspettare il loro. La lieta notizia è stata condivisa sui social. Foto commoventi La coppia ha pubblicato una serie di foto commoventi, mostrandoli abbracciati e accarezzati amorevolmente la pancia leggermente arrotondata di Giulia. Entusiasmo per il futuro Fan e follower sono entusiasti per Giulia ementre intraprendono questo nuovo viaggio verso la genitorialità. Amore e attesa L’amore e l’eccitazione della coppia sono palpabili mentre non vedono l’ora di accogliere il nuovo arrivato in famiglia. InilconPettegolezzi Sulle Celebrità.