Fossali l’oro del riscatto | Anno difficile orgoglioso

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un grande Ludovico, che ai suoi tifosi fa mangiare ancora di più le mani perché non sarà alle Olimpiadi, quello che mercoledì a Briancon ha vinto uno straordinario oro in Coppa del Mondo, precedendo tutti i più grandi nomi della ‘speed’ in una gara emozionante., vignolese d’adozione e già Campione del Mondo nel 2019, nella stagione che gli era valsa anche il pass olimpico, ha infatti conquistato il gradino più alto del podio con una finale da incorniciare, eguagliando il record europeo di 4,97" appena stabilito dal compagno di squadra Matteo Zurloni a Chamonix. Una gara maschile che ha vissuto sulle ali di un grande fermento ‘azzurro’ fin dalle qualifiche: il Campione del Mondo Zurloni ribadisce il suo 4,97", a testimonianza che è un tempo ormai agilmente alla sua portata, solo migliorabile.