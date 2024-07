È il giorno di Loredana Bertè | la regina del rock italiano in concerto a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024)arriva a. La cantautrice,del, sarà protagonista di unall’area outdoor della fiera venerdì 19 luglio: l’appuntamento è alle 21.30 per una serata all’insegna di musica ed emozioni. È una nuova tappa di “Ribelle: Summer tour 2024”, con cui questa grande artista sta portando tutta la sua inconfondibile energia su molti palchi. Celebre per la sua voce potente e graffiante, nonché per la sua personalità eccentrica e carismatica, nel corso della sua luminosa carriera ha saputo reinventarsi continuamente, attraversando vari generi e stili. I suoi successi, tra cui “Il mare d’inverno”, “Sei bellissima” e “Non ti dico no”, hanno conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, garantendole un posto di rilievo nella storia della musica italiana.