Dimagrire in menopausa? Non solo è possibile ma necessario

(Di venerdì 19 luglio 2024) Entrare insignifica che per una donna è giunto il momento di molti cambiamenti che vanno ben oltre la fine dell’età fertile. Tra i sintomi più frequenti che si manifestano una volta scomparso il ciclo mestruale possiamo avere vampate di calore, sudorazioni notturne e disturbi del sonno. Inoltre la diminuzione degli estrogeni porta a una diversa distribuzione dell’adipe che si concentra nella zona addominale, proprio come succede negli uomini. Con l’arrivo dellainoltre, le donne diventano più suscettibili a problemi di salute come osteoporosi, aumento del colesterolo, ipertensione e iperglicemia. Questo comporta necessariamente dei cambiamenti, o quantomeno degli accorgimenti in più, nelle abitudini alimentari.