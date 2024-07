Wta Palermo 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 19 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il, glie l’didel Wta 250 di, torneo di scena sulla terra battuta siciliana, per quanto concerne la giornata di19. Tornerà in campo Qinwen Zheng, campionessa in carica, ai quarti di finale dell’evento isolano: la cinese dovrà vedersela con Jaqueline Cristian, fautrice dell’eliminazione di Lucia Bronzetti agli ottavi. Occhi puntati, inoltre, sulla seconda testa di serie del torneo, ossia Karolina Muchova; la ceca, talentuosissima seppur spesso frenata da problematiche fisiche, sfiderà l’australiana Astra Sharma partendo con i favori del pronostico. Di seguito il prospetto completo dei match palermitani.WTA 250(19) CENTER COURT dalle ore 16.30 – (4) Parry vs Paquet a seguire – Begu vs Li a seguire – (1) Zheng vs (7) Cristian a seguire – Sharma vs (2) Muchova COURT 6 dalle ore 17.