Usa Biden positivo al Covid | salgono le possibilità per Kamala Harris

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, risultaal test del. La notizia è arrivata il 18 luglio. Cancellato un evento a Las Vegas,è partito per il Delaware, dove lavorerà in isolamento. Lui dice di sentirsi “molto bene” e il medico conferma: sintomi lievi, temperatura normale e terapia avviata. Ma intanto tra i democratici crescono spinte e pressioni affinché il presidente annunci il ritiro dalla corsa per un secondo mandato alla casa Bianca. A Milwaukee, intanto, un altro giorno di gloria per Trump, sebbene sembri quasi fargli ombra il suo vice designato: James David Vance, all’anagrafe James Donald Bowman, conosciuto come J.D. Vance. Accettando la candidatura, il senatore di appena 39 anni ha invitato l’America a “scegliere una nuova strada“.