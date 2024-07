Traffico Roma del 18-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in zona Cecchignola ancora la prima fase dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria in via Marino ghetaldi tra via Gianfrancesco biondi e via Bartoli sulla linea a della metropolitana chiusa la stazione Spagna per lavori di restyling Fino al prossimo 3 ottobre da lunedì prossimo per lo stesso motivo e chiuderà anche la stazione Ottaviano in questo caso la riapertura prevista per il 9 settembre sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore che riguarderà le intera rete Atac gestiti dallaTPL e gli autoservizi Troiani dalle 8:30 alle 12:30 di oggi al momento chiusa e la metro B e C possibili riduzioni di corse sulla linea a Susa Inoltre la ferrovia di Centocelle In collaborazione con Luce Verde infomobilità