Piazza mercato Il restyling rispetta i tempi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si avvicina la cosiddetta fase Due per i lavori dia Magenta. Una parte delle bancarelle che si trovavano lungo le vie laterali (Matteotti e Fanti) andranno a posizionarsi all’interno del perimetro dellae viceversa, chi è dentro andrà sulle strade. Per il resto il cronoprogramma èto e non ci sono segnali di ritardo nel cantiere o altre problematiche. Lo ha detto l’assessore ai lavori Pubblici Enzo Tenti. "è in via di trasformazione – spiega Tenti – è destinata a diventare non solo lo spazio che ospiterà ildel lunedì, ma un’altraper Magenta". Sarà uno spazio che verrà vissuto dalla cittadinanza come spazio aggregativo con l’amministrazione che si farà carico dell’organizzazione di eventi. Tra le novità importanti i parcheggi adiacenti alla scuola primaria Santa Caterina spariranno.