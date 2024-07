Caprile | Portiere? Decisi di diventarlo quando nel 2006 mi innamorai di Buffon e del fatto che indossasse una maglia diversa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Eliaha risposto alle domande di alcuni tifosi nelle storie Instagram del Napoli. Che emozione hai provato la prima volta che hai esordito in Seria A? «Sicuramente l’esordio in Serie A è stata la cosa più bella della mia carriera finora, è stata la realizzazione del sogno da bambino. Sono stato fortunato a poterlo realizzare, non era una cosa scontata scontato e tutto ciò che ho provato quel giorno me lo porterò per sempre». A che tipo diti ispiri? «Ho deciso di fare ilperchèho iniziato nele c’era il mondiale, mi sono innamorato die delche giocasse con una magliettae da lì è cominciato tutto». Come sono gli allenamenti di Conte? «Sono tosti, stiamo lavorando bene e stiamo lavorando tanto. Però credo che a lungo andare sicuramente daranno frutti, siamo contenti di lavorare sodo».