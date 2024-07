Avetrana – Qui non è Hollywood ecco trailer e poster della serie Disney sul delitto Scazzi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 18 luglio 2024)Plus ha rilasciato il primodi– Qui non èdi Pippo Mezzapesa dedicat all’omicidiogiovane Sarah, avvenuto ad agosto del 2010 nell’omonimo paesino pugliese, e per il quale sono staate condannate in via definitiva Sabrina Misseri, Cosima Serrano e il marito Michele Misseri, rispettivamente cugina, zia e ziovittima. La, in arrivo a ottobre 2024, racconterà, in quattro episodi da 60? l’unbo, la tragedia che per mesi occupò ininterrotamente palinsensti televisivi di ttta Italia. Ogni puntata racconterà la vicenda dal punto di vista di uno dei quattro protagonisti, da Sarah a Cosima, passando per Sabrina e Michele.