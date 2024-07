Atp Newport 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena da lunedì 15 a domenica 21 luglio. Come di consueto, la stagione su erba si conclude con il torneo di scena a, negli Usa, dove ha anche sede la Tennis Hall of Fame. Il francese Adrian Mannarino guida il seeding, seguito dagli americani Giron, Michelsen, Eubanks e Nakashima. Torna Reilly Opelka dopo un lungo infortunio, mentre non sono presenti tennisti italiani. Da segnalare un cut off molto alto, superiore al 180. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttaattraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).